شكرا لقرائتكم خبر عن 32 فتوى فى صيام رمضان.. دار الإفتاء توضح ما يفطر وما لا يفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت دار الإفتاء المصرية مبطلات الصيام "ما يفطر وما لا يفطر فى رمضان" وأكدت أن تطهير اليدين بالكحول لا يفطر كما أن الأكل والشرب ناسيا لا يفطر.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض مبطلات الصيام وما يفطر وما لا يفطر

1. تطهير اليدين بالكحول: لا يفطر

2. الأكل والشرب ناسيا: لا يفطر

3. العطور والروائح: لا تفطر

4. الغسيل الكلوى: لا يفطر

5. القىء عن غير عمد: لا يفطر

6. المراهم والكريمات: لا تفطر

7. الحقن "عضل أو وريد": لا تفطر

8. مرطبات البشرة: لا تفطر

9. نقل الدم: لا يفطر

10. بلع الريق: لا يفطر

11. تذوق الطعام باللسان دون بلعه: لا يفطر

12. خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف: لا يفطر

13. استخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف: لا يفطر

14. بخاخة الربو: تفطر

15. وضع مرطب الشفاه: لا يفطر

16. غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب: لا يفطر

17. قطرة الأذن إذا لم يكن بها ثقب: لا تفطر

18. قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم: تفطر

19. دم الحيض والنفاس: يفطر

20. إفطار المرأة فى نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهرى بناء على وصية الطبيب بذلك: جائز

21. قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز

22. الإفطار للعجوز الذى لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية

23. الإفطار لمريض السكر الذى يتضرر بصومه ولا يرجى شفاؤه: جائز مع الفدية

24. الإفطار للمسافر مسافة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام

25. أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر

26. انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم وصيامها صحيح

27. من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم وصيامه صحيح

28. الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع أذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق فى النتيجة.

29. الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن "الله" فى "الله أكبر" فى بداية أذان الفجر

30. مس المصحف للحائض: لا يجوز

31. الجماع فى نهار رمضان: لا يجوز

32. التدخين فى نهار رمضان: لا يجوز

مبطلات الصيام (1)

مبطلات الصيام (2)

مبطلات الصيام (3)

مبطلات الصيام (4)

مبطلات الصيام (5)

مبطلات الصيام (6)

مبطلات الصيام (19)

مبطلات الصيام (20)

مبطلات الصيام (21)

مبطلات الصيام (22)

مبطلات الصيام (23)

مبطلات الصيام (24)

مبطلات الصيام (25)

مبطلات الصيام (26)

مبطلات الصيام (27)

مبطلات الصيام (28)

مبطلات الصيام (29)