شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحجز شقة من وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة فى دقيقة ونصف فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علشان تقدر تحجز شقة العمر اللي نفسك فيها في دقيقة ونصف فقط.. احرص علي قراءة ذلك التقرير جيدا، ومن خلال خطوات محددة نوضح لك عزيزي القارئ كيف تحجز شقة في دقيقة ونصف.

1ـ حدد الوحدة والمساحة التى ترغب فى حجزها حتي تكون علي دراية بهدفك وما ترغب قبل بدء الحجز.

2ـ حدد المدينة التى ترغب فى السكن بها وبناء عليه سيتم اختيار المشروع المتاح داخل تلك المدينة.

3ـ احرص علي أن يكون معك إيصال مقدم الحجز وذلك لإرفاقه مرة أخرى عند الحجز.

4ـ قم بالاستعداد المبكر وفتح موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال اللينك التالي " https://nch.shmff.gov.".

5ـ قم بالضغط علي أيقونة بدء الحجز عند حلول الساعة التاسعة صباحا .

6ـ قم بكتابة البيانات مرة أخرى واختيار المدينة التى ترغب في الحجز بها والمحافظة واسم المشروع.

7ـ قم بإرفاق صورة من إيصال مقدم الحجز مرة أخرى علي الموقع .

8ـ اختار الوحدة والمساحة سريعا وبعدها اضغط علي زر الاختيار لتظهر أمامك رسالة التخصيص .

9ـ المدن المتاح بها مشروع سكن مصر هى "أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" – الشروق".

10ـ بالنسبة لمشروع دار مصر تتراوح سماحة الوحدات ما بين 100 متر إلى 150 مترا.

11ـ المدن المتاح بها الحجز بمشروع دار مصر هى " السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر".

12ـ بالنسبة لمشروع JANNA تتراوح مساحة الوحدات ما بين 100 متر إلى 1150 مترا.

13- المدن المتاح بها حجز الوحدات السكنية بمشروع JANNA هى "(6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

14ـ لأول مرة يتم تقسيط وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة على 30 عاما.

15- الوحدات جاهزة للتسليم الفورى.

16-نظام الفائدة يتراوح ما بين 3 % و8% حسب قيمة الوحدة والمشروع.

17- تخصيص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان سيكون بأسبقية الحجز.

18ـ فتح باب حجز الوحدات السكنية سيبدأ من اليوم الأحد 20 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

19ـ سيتم تخصيص يومي 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر.

20-سيتم تخصيص يومى 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر.

21-سيتم تخصيص يومى 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة.

22- سيتم تخصيص يومي 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأي من المشروعات الثلاثة.

23- لا يحق للمتقدم أو للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر.

24- ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي.

25- لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد سنة عن سن المعاش في تاريخ نهاية مدة القرض.

26- ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.