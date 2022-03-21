شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد بشكل مبكر لامتحانات الثانوية العامة 2022، المقرر انطلاقها حسب المواعيد المذكورة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، 11 يونيو المقبل، ونرصد فى التقرير التالى خطوات الوزارة لاستقبال الامتحانات.

ـ انتهاء طلاب الثانوية العامة من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات.

ـ يوجد قرابة 680 ألف طالب وطالبة سلموا استماراتهم إلى المدارس بعد ملئها وجار حصر الأعداد النهائية للمتقدمين للامتحانات.

ـ عقد المديريات مقابلات للمرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع أسئلة.

ـ عقدت الوزارة اجتماعات لبحث شكل الامتحانات هل إلكترونية أم ورقية وطبيعة الأسئلة.

ـ أعلنت الوزارة أنه سيتم كشف تفاصيل الامتحانات وكيفية أدائها خلال الفترة القليلة المقبلة.

ـ حددت الوزارة ضوابط وشروط أداء الطلاب للامتحانات والفئات المسموح لها بدخول الاختبارات فى يونيو 2022.

ـ جار مراجعة استمارات الطلاب من قبل لجان النظام والمراقبة وتجهيز أرقام الجلوس.

ـ من المقرر أن تعلن أرقام جلوس الطلاب ومقار اللجان الامتحانية خلال مايو المقبل بحد أقصى.