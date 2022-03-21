شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تناشد المواطنين الحصول على لقاح كورونا قبل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين الحصول على لقاح كورونا قبل شهر رمضان المبارك، وذلك للحصول على المناعة الكافية منعا للإصابة بالفيروس، وذلك للتمكن من أداء العبادات المختلفة دون قلق.

وطالبت الوزارة بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته.

وأضافت أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.