شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا توجد خدمة "باص" بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس المصرية اليابانية لا تقدم خدمة" الباص" أو الأتوبيس لتوصيل الطلاب من وإلى المدارس، كما أنها لا تقدم الوجبات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أتاحت فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2022،2023 إلكترونيا.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سن القبول بالعام الدراسى المقبل بالمدارس المصرية اليابانية، موضحة أنه يجب أن يكون الطفل وصل إلى سن 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم بالنسبة للتقدم للمستوى الأول برياض الأطفال ومن 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم المتقدمين على kg2، و6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد للمتقدمين على الصف الأول الابتدائي، و7 سنوات حتى 8 سنوات إلا يوم واحد للصف الثانى الابتدائى، و8 سنوات حتى 9 سنوات إلا يوم واحد للصف الثالث الابتدائى.

كما حددت الوزارة شروط وقواعد القبول، حيث تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.