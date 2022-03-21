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%92 من القراء يؤيدون زيادة الحملات على الأسواق والمحال لمنع التلاعب بالأسعار

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد زيادة الحملات على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمنع التلاعب فى الأسعار؟"، أيد آراء القراء زيادة الحملات على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمنع التلاعب فى الأسعار.

وأيد 92% من القراء زيادة الحملات على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمنع التلاعب فى الأسعار، بينما رفض 8% فقط من القراء موضوع الاستطلاع.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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