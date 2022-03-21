محاكمة ربة منزل ونجليها في اتهامهم بتعذيب ابنة شقيقها حتى الموت.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة ربة منزل وابنيها في الحكم الصادر ضدهم بالإعدام شنقًا لاتهامهم بقتل ابنه شقيق الأولى بعد استغلالها جنسيًا وفي أعمال التسول .

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت المتهمين الثلاثة بالإعدام شنقًا بعد أن ثبتت إدانتهم بتعذيب المجني عليها واستخدامها في الاتجار بالبشر.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة استغلت ابنة شقيقها بعد وفاة والدتها هي وشقيقتها في أعمال التسول، وتعرضت لتعذيب شديد من قبل المتهمين بحلق شعرها واغتصابها.