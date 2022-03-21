شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير أول حديقة تسجل كأثر فى مصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة القاهرة أعمال تطوير لحديقة الأندلس الأثرية بكورنيش النيل بالجزيرة، ويرصد الخليج 365، فى النقاط التالية أهم ما تم تنفيذه بمشروع تطويرها.
- الحديقة جزء رئيسي من ذاكرة العاصمة.
- تتكون من ثلاثة أجزاء هى حديقة الجزيرة والأندلس والحديقة الفرعونية وتقع على مساحة 9 آلاف م٢ .
- تم تطوير الحديقة من خلال شركة متخصصة فى الترميم التراثى والأثرى تحت إشراف وزارة الآثار وبتمويل من مديرية الاسكان بالمحافظة .
- أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية .
- تم إصلاح شبكة الري بالحديقة ليتم بالتنقيط .
- تم تطوير شبكة صرف النافورة الموجودة في الجزء الفرعوني بها .
- ترميم نماذج التماثيل الأثرية الموجودة داخل الحديقة .
- تم ترميم تماثيل ثعابين الكُبرى الموجودة في الجزء الفرعوني للحديقة .
- تم إزالة كل ما يعوق رؤية نهر النيل .
- إضاءة الحديقة تعطيها شكلا جمالياً للسائر فيها أو عند رؤيتها من أعلى برج القاهرة .