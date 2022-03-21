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تطوير أول حديقة تسجل كأثر فى مصر.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة القاهرة أعمال تطوير لحديقة الأندلس الأثرية بكورنيش النيل بالجزيرة، ويرصد الخليج 365، فى النقاط التالية أهم ما تم تنفيذه بمشروع تطويرها.

 

- الحديقة جزء رئيسي من ذاكرة العاصمة.

- تتكون من ثلاثة أجزاء هى حديقة الجزيرة والأندلس والحديقة الفرعونية وتقع على مساحة 9 آلاف م٢ . 

- تم تطوير الحديقة من خلال شركة متخصصة فى الترميم التراثى والأثرى تحت إشراف وزارة الآثار وبتمويل من مديرية الاسكان بالمحافظة .

- أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية .

- تم إصلاح شبكة الري بالحديقة ليتم بالتنقيط .

- تم تطوير شبكة صرف النافورة الموجودة في الجزء الفرعوني بها .

- ترميم نماذج التماثيل الأثرية الموجودة داخل الحديقة .

- تم ترميم تماثيل ثعابين الكُبرى الموجودة في الجزء الفرعوني للحديقة .

- تم إزالة كل ما يعوق رؤية نهر النيل .

- إضاءة الحديقة تعطيها شكلا جمالياً للسائر فيها أو عند رؤيتها من أعلى برج القاهرة .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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