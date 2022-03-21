شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نسعى لوصول مدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ300 بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن هناك خطة للتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظرا للإقبال المتزايد عليها، حيث تدرس الوزارة تحويل بعض المدارس الفنية إلى تكنولوجيا تطبيقية بعد تأهيلها وإيجاد شريك صناعى، لافتة إلى أنه قد يتم تخصيص مبنى من مدرسة فنية إلى تكنولوجيا تطبيقية مع استمرار المدرسة الفنية فى تقديم نفس الخدمة لطلابها ويكون بجانبها وحدة بها عدد من الطلاب يدرسون وفق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قائلة: تستهدف الخطة لأن يكون هناك قرابة 300 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بحلول 2030.

وكانت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أكدت أن الوحدة أعدت خطة شاملة نحو تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المجانية والعالية الجودة لمعلمي وإداريي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارهم أحد أهم الدعائم الأساسية لهذه المدارس، ولما لهم من دور فعال ومؤثر في نجاح العملية التعليمية، وتخريج طلاب ذوي قدرات ومهارات عالية، تمكنهم من القدرة على المنافسة والالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم.

وتابعت وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه يتم تنفيذ برنامج تدريب تربوي للمعلمين حول المناهج واستراتيجيات التعلم وأنواعها، يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى إثراء خبرات المعلمين في الجوانب المتعلقة بتطبيق الخطة الزمنية الدراسية وفقًا لوثيقة التخصص، وجوانب التعلم الثلاث وفق منهجية الجدارات، ذلك بالإضافة إلى آليات تنفيذ الإجراءات السليمة لتصميم (درس) برنامج تدريبي للطلاب في مجال تخصصهم، وتصنيف وتطبق استراتيجيات التعلم النشط المختلفة وفقًا لمتطلبات الموضوعات الدراسية.