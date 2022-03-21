شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: تسرب مادة الأمونيا بمصنع كيماويات في سومي نتيجة للقصف الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، نقلا عن حاكم منطقة "سومي"، إنه تم الإبلاغ عن تسرب مادة الأمونيا في مصنع كيماويات في سومي المحاصرة.

من ناحية أخرى، قالت الوكالة إن 4 أشخاص قتلوا إثر قصف للقوات الروسية على منطقة بوديلسكي في العاصمة كييف، التى هزتها عدة انفجارات منذ قليل.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إن قصفا أصاب منازل في حي بوديلسكيي التاريخي وقد تضررت واندلعت بها النيران.

وأضاف، أن مركزا للتسوق كان من بين الأماكن التي تعرضت أيضا للاستهداف.

ومضى يقول: "طبقا للمعلومات التي وصلتنا في هذه اللحظة تعرضت عدة منازل ومركز تجاري للقصف. فرق الإنقاذ والمسعفون والشرطة في الموقع".