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خطوات تساعدك فى استخراج رخصة قيادة.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها:

 

- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

 

- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه

 

 - إجراء اختبار عملى على القيادة.

 

 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

 

 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.

 

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

 

- الحد الأدنى للسن 18 سنة.

 

- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

 

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل.

 

 - إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.

 

- تجهيز 4 صور شمسية.

 

- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.

 

- نموذج الاختبار الشفوى.

 

 - نموذج الاختبار العملى.

 

- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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