شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تساعدك فى استخراج رخصة قيادة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها:
- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه
- إجراء اختبار عملى على القيادة.
- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
- الحد الأدنى للسن 18 سنة.
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل.
- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
- تجهيز 4 صور شمسية.
- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.
- نموذج الاختبار الشفوى.
- نموذج الاختبار العملى.
- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.