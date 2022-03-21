خطوات تساعدك فى استخراج رخصة قيادة.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012