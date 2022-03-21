شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل غلق محور المشير طنطاوى لإنشاء كوبرى مشاه × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية بكوبرى المشاه الخاص بمشروع "سجا مول2" بالقاهرة الجديدة، وسيتم غلق محور المشير طنطاوى لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية للكوبرى، ونلخص تفاصيل الأعمال فى الخطوات التالية:

- الأعمال تنفيذ كوبرى مشاه للمواطنين بالقاهرة الجديدة

- تستغرق مدة الأعمال 5 أيام

- موقع الأعمال بكوبرى المشاه الخاص بمشروع "سجا مول 2" فى الاتجاه القادم من مناطق القاهرة الجديدة

- الأعمال ستكون ليلا فقط من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً

- تم غلق كلى لمحور المشير الغربى"أبوزيد خضر" فى الاتجاهين لحين الانتهاء من الأعمال

- تنفيذ تحويلات مرورية لحين الانتهاء من مدة الأعمال الإنشائية

- ستكون التحويلات فى الإتجاه القادم من مناطق إمتداد رمسيس إتجاه مناطق القاهرة الجديدة يسلك مسطح كوبرى أبوزيد خضر فيميناً شارع مدينة مبارك فالدوران والعودة فيميناً محور الشهيد وإستكمال السير إتجاه مناطق القاهرة الجديدة.

- كما تشمل التحويلات فى الإتجاه القادم من مناطق القاهرة الجديدة يسلك يميناً مسطح كوبرى الوفاء والأمل تجاه شارع الوفاء والأمل "إمتداد شارع حسن الشريف" فمناطق مدينة نصر

- سيتم تحويل السيارات فى الإتجاه القادم من شارع الوفاء والأمل يسلك يساراً نفق الوفاء والأمل إتجاه محور المشير فمناطق محمد على فهمى، وكذلك الأمر الإتجاه القدم من محور الشهيد إستكمال السير بمحور الشهيد وإستخدام مطالع ومنازل كوبرى الواحة إتجاه مناطق مدينة نصر .

- الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لمنع الحوادث