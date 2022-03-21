شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "إحنا بخير والأمور ماشية كويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "النهاردة بنتكلم فى أسعار قمح ووقود وأزمات كبيرة، والعالم متصل ببعضه وتأثيرات هذه الأمور بتكون على الكل، ولسه خارجين من كورونا، ولكن ربنا أراد أنه يكون فيه أزمة ثانية، وربنا يعديها على خير".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال برنامج من مصر تقديم الإعلامى عمرو خليل ، المذاع على قناة سى بى سى، قائلا، "اللى عاوز أقوله للناس إحنا بخير، والأمور ماشية كويس، وعندنا الأساسيات المطلوبة متوفرة، ومتوفرة كويس، وبعدد شهور مناسب، وهذا ما حرصت عليه".