شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: بنعمل صوامع تانى وهنتوسع في زراعة مليون فدان خلال سنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حرص على أن يكون الاحتياطى كافيا لمدة 3 أو 4 أشهر علشان لو أخدنا اى إجراء نعمله خلال هذه الأشهر الحمد لله ما عندناش أى نقص فى السلع، والموضوعات دى هييجى علينا وقت نتكلم فيها بشكل أكبر.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى: الصوامع بتحافظ على حوالى من 15 إلى 20 % من القمح وكثير من الناس كانت بتقول ليه يعنى إنتوا بتصرفوا كتير على الحاجات دى.

وتابع الرئيس السيسى: عملنا حاجة آدمية ما فيش قوارض ولا حشرات ولسه بنعمل صوامع تانى وهنتوسع فى زراعة القمح خلال السنتين حوالى مليون فدان.