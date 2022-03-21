شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: إجراءات حماية اجتماعية خلال يومين لمواجهة التطورات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة ببرنامج من مصر: بنتكلم على دولة بنظام الدولة عندنا تكافل وكرامة داخلة في 3.7 مليون أسرة، والمبلغ اللى بنديهولهم مش كبير لكن على بعضه حوالى 19.5 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى: بنحاول نزود أكثر وفى إجراءات هتُعلن خلال اليوميين الجايين خاصة بإجراءات حماية اجتماعية أخرى لمواجهة تطورات عالمية أخرى ليست خاصة بنا ولكن تأثيرها علينا.