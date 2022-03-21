شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "الست محروسة تؤمر وإِحنا ننفذ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى للسيدة محروسة: إنتِ تطلبى وتؤمرى واحنا ننفذ، وأنا مش هزايد أكثر من كده عليها هى تحدت تحديات كبيرة فى حياتها وولادها اللى بتتعلم وزوجها المريض وتحدت ظروفها الصعبة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى: ربنا سبحانه وتعالى وفق الست محروسة وخلاها تبقى راضية والرضا ده أنا سامع وهى بتقول إنها بتاكل أكل بسيط بس زى الشهد واللى بيعمل ده صاحب الوجود اللى بيخلى الناس متنعمة بالقليل أو متعذبة بالكثير والرسالة واصلة لكل الناس ومش محتاج أقول حاجة لحد شوفوا واتفرجوا.

ووجه الرئيس السيسى حديثه لسيدة محروسة: ربنا يحميكى ويعينك ويراضيكى ويعوض عليكى ودعواتك الطيبة لينا من فضلك.

وعرض برنامج من مصر تقريرا عن الست محروسة تحت عنوان "الحياة للمكفوفين.. محروسة تتحدى الإعاقة وتعول أبنائها وزوجها المريض بقيادة التروسيكل.

وقالت خلال مداخلة بتقنية الفيديو مع الإعلامى عمرو خليل الحمد لله انا راضية باللى ربنا قسمهولى، انا عندى لد أكبر منى بـ17 سنة اللى هو زوجى مشاكله الصحية صعبة شوية، وبضحك على أى أم مش متحملة شقاوة ابنها وبقولها تعالى شوف الأبن الكبير ده عنده زهايمر وضغط وسكر وجلطة فى المخ وشيخوخة مبكرة.

وتابع: قعدنا 3 سنين هو اللى بيصرف على البيت وأخدنى وانا معاقة وبدأت الإصابات تأتيه تباعا مما جعلنى أضطر للنزول إلى العمل، ومهما كان التعب كفاية انى بقدر أؤدى رسالتى، شغلى متعب وفيه إرهاق لكن ببقى سعيدة انى أخلى اولادى ما يطلبوش حاجة من حد بعلمهم عزة النفس وعلاج زوجى مكلف جدا.