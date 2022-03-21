شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ"السيدة محروسة": يشرفنى أكلمك.. ربنا يخليكى ويوفقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة للسيدة محروسة قائلا: أنا يشرفنى أنى أنا أكلمك، خلينى أقولك ربنا يخليكى ويوفقك.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، موجها حديثه للسيدة محروسة: اسمحيلى إن أنا اقف جنبك وأقولك والله الست المصرية دايما مثل عالى وراقى وأنا بتشرف إنى بكلمك دلوقتى والله.

وعرض برنامج من مصر تقريرا عن الست محروسة تحت عنوان "الحياة للمكفوفين.. محروسة تتحدى الإعاقة وتعول أبناءها وزوجها المريض بقيادة التروسيكل.

وقالت خلال مداخلة بتقنية الفيديو مع الإعلامى عمرو خليل الحمد لله انا راضية باللى ربنا قسمهولى، أنا عندى لد أكبر منى بـ17 سنة اللى هو زوجى مشاكله الصحية صعبة شوية، وبضحك على أى أم مش متحملة شقاوة ابنها وبقولها تعالى شوف الابن الكبير ده عنده زهايمر وضغط وسكر وجلطة في المخ وشيخوخة مبكرة.

وتابعت: قعدنا 3 سنين هو اللى بيصرف على البيت وأخدنى وانا معاقة وبدأت الإصابات تأتيه تباعا مما جعلنى أضطر للنزول إلى العمل، ومهما كان التعب كفاية انى بقدر أؤدى رسالتى، شغلى متعب وفيه إرهاق لكن ببقى سعيدة انى أخلى أولادى ما يطلبوش حاجة من حد بعلمهم عزة النفس وعلاج زوجى مكلف جدا.