شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد ضوابط استرداد ولى الأمر المصروفات بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط استرداد ولى الأمر الذى تم قبول ابنه بالمدارس المصرية اليابانية للمصروفات، موضحة أنه بناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:



ـ إذا كان التحويل قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية



ـ إذا كان التحويل في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ إلي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10% من القسط الأول



ـ إذا تم التحويل بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل



ـ إذا تم التحويل بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم، قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسى 2023/2022، بالمدارس المصرية اليابانية، موضحة أنه فى إطار حرص وحدة المدارس المصرية اليابانية على مشاركة ولى الأمر فى الأعباء الحياتية بسبب تداعيات وباء كورونا، فقد تقرر قصر الزيادة السنوية على مبلغ 500 جنيه فقط، بدلا من تطبيق النسبة القانونية المقررة ليكون قيمة المصرفات هى 14 ألف و100 جنيه فقط.



وتابعت وزارة التربية والتعليم أن تكلفة الكتب الدراسية اجبارية على ولي الأمر ويتم تحصيل قيمتها من خلال السداد المباشر بالمدرسة بايصال منفصل طبقا للكتاب الدورى المنظم لهذا الإجراء والصادر من الدكتور وزير التربية والتعليم، ولا يجوز الحصول على الكتب من أى مصدر خارجي، ولن يتم تسليم الكتب بدون سداد قيمتها المقررة وليس لولى الأمر حق المطالبة بها بدون سداد القيمة المستحقة.



وأوضحت الوزارة، أن قيمة الزي المدرسي اجبارية لبداية كل مرحلة، والمستجدين طقم كامل 5 قطع بإجمالي 1300 جنيه، و الصف الرابع 2 قطعة بإجمالي 500 جنيه وعدم سداد قيمتها في المواعيد المعلنة مخالفة للقرار الوزاري رقم 171 لسنة 2019، ويتم إيقاف إجراءات القيد لحين السداد.

