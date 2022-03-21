وزير الري يصل إلى السنغال للمشاركة في المنتدى العالمي التاسع للمياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أحمد مسعد:

وصل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية إلى العاصمة السنغالية داكار للمشاركة في "المنتدى العالمي التاسع للمياه"، والذي يتناول أهم القضايا المعنية بالمياه والتنمية المستدامة مع التركيز على ملف "المياه والتغيرات المناخية"، وقد كان في استقبال لدي وصوله السفيرة نهى خضر سفيرة مصر لدى دولة السنغال، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد عبدالعاطي، أن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الموارد المائية والري والمنتدى العالمي للمياه، والدعم المصري للسنغال في تنظيم المنتدى طبقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال في مجال المياه، مشيرًا إلى حرص الوزارة على نجاح المنتدى نظراً لما تمثله مثل هذه اللقاءات الدولية من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والأفكار في مجال المياه، الأمر الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.

وأوضح عبدالعاطي، أنه من المقرر تنفيذ أنشطة مشتركة بين مصر والسنغال خلال فعاليات المنتدى مع السعي لأن يعكس المنتدى القضايا الإفريقية وتسليط الضوء علي تحديات القارة وإيجاد حلول مستدامة لها، ودراسة تبنى مسار مشترك يبدأ من المنتدى العالمي التاسع للمياه ويستمر في مؤتمر المناخ القادم المزمع عقده في مصر في شهر نوفمبر المقبل (COP27)، واستكمال "حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التي تعاني من الندرة المائية" والذي بدأ خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تمهيدًا لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام 2023، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الأفريقية إلى العالم، وعقد جلسة لأعضاء "الائتلاف الدولي للمياه والمناخ".

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