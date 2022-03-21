لليوم الثاني.. شعراوي يرأس اختبارات المقابلات الشخصية لاختيار 58 رئيس حي ومدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عملها لليوم الثاني على التوالي لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 58 رئيس مدينة أو مركز أو حي.

وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ السابق، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم خلال يومين الانتهاء من إجراء مقابلات شخصية لحوالي 250 متقدما من إجمالي 980 وتم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن المتقدمين الذين ستجرى المقابلات الشخصية لهم سيتم عقب ذلك إجراء المقابلات عددا من الاختبارات والامتحانات منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية في خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بمناقشة المتقدمين أيضا فيما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم والتي تقدموا بها.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي عن مسابقة طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لتلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 58 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقا للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.