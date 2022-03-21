شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات ‏‎‏‎- الكوسة بـ 11 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 14 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيه ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 21 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 12.5 جنيها. - فاصوليا 28‎ جنيه. ‏- بلح بارحى 34 جنيه ‏‎- البسلة 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه. ‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها. ‏‎يوسفي سكرى 7 جنيهات. برتقال بصرة 7 جنيهات. برتقال بلدى 5 جنيهات. الفراولة 13 جنيه.