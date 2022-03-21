الأرصاد للمواطنين: الشتاء مستمر ومفيش داعى نخفف الملابس

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالأرصاد الجوية إنه بالرغم من أنه من الناحية الفلكية غدًا أول أيام الربيع الذى يصادف 21 مارس من كل عام لكن لازالت الأجواء شتوية والأجواء المصرية تستقبل كتل هوائية باردة قادمة من شرق أوروبا وهى مناطق لازالت تشهد برودة شديدة فى الطقس بالاضافة إلى تواجد منخفضات جوية فى طبقات الجو العليا تساعد فى تشكل السحب المتوسطة والمنخفضة.

كشف شاهين فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON" أن الطقس مستمر فى تراجع درجات الحرارة هذا الأسبوع مع درجات حرارة شديدة الانخفاض فى المساء.

لفت شاهين إلى أنه بالرغم من أن فصل الربيع يشهد تقلبات مناخية أحيانًا بمنخفضات ترفع درجات الحرارة لأعلى من قيمها لكن لازالنا حتى الآن متأثرين بالكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب أوروبا، مشيرًا إلى أن الشهر الأول من شهور فصل الربيع يشهد تقلبات مناخية تميل لفصل الشتاء لكن الشهريان الأخيرين من الربيع يشهدان تقلبات صيفية وأتربة ودرجات حرارة تقارب الأربعين درجة مئوية.

أوضح أن فرص تساقط الأمطار متاحة الليلة على مناطق من القاهرة الكبرى ومستمرة ليوم الغد لكن ستكون خفيفة غير مؤثرة، لكن الانخفاضات فى درجات الحرارة مستمرة إلى نهاية الأسبوع، موجهًا رسالة تحذير إلى المواطنين: "الجو شتا ودرجات الحرارة الصغرة فى متوسط 9 درجات مئوية وده طقس شديد البرودة ومفيش داعى نخفف الملابس".