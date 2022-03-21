شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 63 هاتفا و100 شاحن مع ركاب آسيويين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى فى إحباط ثلاث محاولات لتهريب تليفونات محمولة وشواحن مع ركاب آسيويين، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبى، الحالة الأولى عندما استوقف تامر عادل رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كميات مما يشتبهان يكون شواحن تليفونات، قام أحمد محمود البسيونى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف جورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب مما أسفر عن ضبط مائة شاحن ذو قيمة عالية، وبتفتيش باقى الحقائب بأجمالى 63 هاتف .

والحالة الثانية عندما استوقف مصطفى حسن عبد العزيز مأمور اللجنة الجمركية راكب آخر، تلاحظ ايضا للمعينين على جهاز الفحص بالأشعة وجود ما يشتبه أن يكون تليفونات محمولة، قام عمرو عبد العزيز العميرى مدير الحركة بتكليف أحمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود 20 تليفون محمول.

والحالة الثالثة لراكبة اسيوية ايضا تم الضبط بنفس الطريقة بفريق عمل مكون من جورج صفوت مأمور الجمرك وانور على محمود مأمور الجمرك على جهاز الفحص ونورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك (التفتيش الذاتي) وكل من احمد البسيونى وعمرو العميرى مديرا الحركة.

أمر محمود عبد النبى عباس مدير الجمرك بتحرير 3 محاضر ضبط جمركى ضد الراكبين والراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.