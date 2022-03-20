شكرا لقرائتكم خبر عن من الدبلوم للدكتوراة..الأم المثالية بالإسكندرية: كملت تعليمى علشان ولادي..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 فيديو لايف، مع الآم المثالية على مستوى الإسكندرية، الدكتورة أمال أحمد فرغلى، وهى أرملة منذ 24 عاما، منذ وفاة زوجها، كافحت حتى استطاعت تحقيق حلمها والحصول على الدكتوراه، بعد أن كانت حاصلة على دبلوم فنى تجارى، إلى جانب كفاحها فى تربية أبنائها، كل من فاطمة حسين محمد حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، وأحمد حسين محمد حاصل على ليسانس الآداب.

وقالت الدكتورة أمال فرغلى، إنها كافحت من أجل أبنائها حينما رحل عنها زوجها وتوفى، بعد 3 سنوات زواج، تاركا أبناءها فى عمر 3 سنوات للأولى و 7 أشهر للثانى، وواجهت مشاكل كبرى مع أهل الزوج لرغبتهم فى حرمانها من حق أولادها فى ورث والدهم، ولكنها واجهت كل تلك المشكلات حتى وقفت أمام المحكمة تدافع عن حق أولادها، لعدم قدرتها على توفير محامى لضيق الحال فى ذلك الوقت.

واستكملت قائلة إنها كافحت لتعليم أبنائها، وكانت تستذكر لهم دروسهم، حتى وجدت أن مستوى الدراسة أعلى من قدراتها، نظرا لتعليمها المتوسط، فقررت استكمال تعليمها والالتحاق بالجامعة المفتوحة، وحصلت على بكالوريوس التربية، ثم حققت حلمها فى الحصول على درجة الماجستير ثم الدكتوراة فى علم النفس ، وحاليا تعمل بكلية التربية جامعة الإسكندرية.

و حول كفاحها لتربية أولادها، قالت إنها كانت تعمل فى وظيفتين، حتى تتمكن من توفير احتياجات أبنائها، وكانت حريصة على سد أى فجوة يشعر بها أبناؤها خاصة فى حرمانهم من والدهم، و تمكنت فى تحقيق حلو أولادها فى الحصول على شهادات جامعية و تحثهم على إستكمال دراستهم و الحصول على درجات علمية أعلى .

من جانبها قالت فاطمة حسن محمد ابنة الآم المثالية، إنها قدمت فى المسابقة لتكريم والدتها دون علمها فى البداية، نظرا لما عانته خلال سنوات الكفاح وأقل تقدير أن تحصل على جائزة الآم المثالية، وقالت :"ماما عانت كتير و تعبنت معانا كتير و أقل حاجة نقدمها أن تكون الام المثالية".

و قال أحمد حسن محمد ،ابن الآم المثالية أن والدتة تستحق أكثر من ذبك بكثير ،ولا يمكن لاى شئ أن يقدم لها تقديرا لما بذلتة من أجل أبنائها و لكنة تعبير بسيط عن حبهم لها.



الام المثالية بالاسكندرية



الدكتورة امال فرغلى