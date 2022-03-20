شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية الثانية على الجمهورية: اشتغلت في أعمال عديدة لأربي أولادي..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 بثا مباشرا مع الأم المثالية الثانية على الجمهورية، سميرة أحمد حسان 65 سنة، ولديها ابنتان، وذلك فور الإعلان عن النتيجة رسميا على مستوى الجمهورية، حيث تقول سميرة حسان، 65 سنة، إنها فوجئت بمكالمه هاتفية تخبرها بفوزها بجائزة الأم المثالية بسوهاج والثانية على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن من تقدم لها بالجائزة نجلتها "تغريد" بمديرية التضامن الاجتماعى فى سوهاج دون إخبارها بالتقدم، وفوجئت بأنها فازت بالجائزة، واستطردت الأم المثالية أنها كافحت منذ صغرها، فهى كانت تدرس بالثانوية العامة ومتفوقة دراسيا بالقسم العلمى، إلى أن واجهتها مشاكل عديدة وتركت الدراسة لمده 9 سنوات وتزوجت من زوجها الذى كان يعانى من مرض مزمن.

واستكملت أنها أنجبت ابنتيها، وكانت تعيش فى بيت عيلة وتعمل فى حضانة وترعى زوجها المريض، وقررت وسط هذه التحديات، أن تستكمل دراستها، وحصلت على المعهد الفنى التجارى بتفوق، وأنها واجهت مشاكل عديدة لاستكمال دراستها الا انها اصرت وسط تشجيع زوجها لاستكمال دراستها وحصلت على الشهادة بتفوق، وأنها عملت في أكثر من شغلانة لتنفق على أبنائها.