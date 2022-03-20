شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية الأولى بالجمهورية: علمت أطفال القرية القرآن وجهات عديدة كرمتني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وحيدة الديدمونى الأم المثالية الفائزة بالمركز الأول بمسابقة وزارة التضامن على مستوى الجمهورية: أنا ربيت أبنائى الثلاثة بعد وفاة زوجى، كما ربيت أخوتى وعلمت أطفال القرية القرآن الكريم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: عملت في بداية حياتى في الخياطة، ولدى الأكبر حصل على بكالوريوس التجارة، والفتاة الأولى حصلت عل بكالوريوس الطب، والأخيرة حصلت على بكالوريوس أيضا وانا حاليا لدى أطفال .

وأكدت أنها حصلت على تكريمات من عدة جهات، التربية والتعليم والتنسيق والمتابعة ووزارة التضامن أيضا، كما توجهت بالدعاء للجيش والرئيس السيسي، وتوجهت بالشكر لقرينة الرئيس وكل من شارك في تكريمها ووزارة التضامن الدكتورة نيفين القباج.

وقالت وفاء صابر الفائزة في مسابقة الأم المثالية من محافظة الأقصر، أن معاناتها بدأت بوفاة زوجها وتركه 3 أطفال أكبرهم 10 سنوات، وكان أهم شيء الحصول على سكن واستطاعت أن تعلمهم وتبنى منزلا وحصلت ابنتها على الماجستير في القانون والولد بكالوريوس تربية وتوجهت بالشكر لوزيرة التضامن وكل من ساهم في عملية التكريم .

وتابعت: أنا لم أفكر في الزواج على الإطلاق لأننى لم أكن لأجد شخصا مثل زوجى الراحل، ولم أصادف رجلا مثله فكان نعم الزوج ونعم الأب الحنون .

من ناحية أخرى قالت إقبال فائز لبيب من محافظة قنا وإحدى الفائزات في مسابقة الأم المثالية، إنها تزوجت في سن صغيرة وعاشت مع زوجها 6 سنوات توفى بعدها تاركا ابنتين وأنها جاهدت عليهم حتى حصلت الأولى على بكالوريوس تجارة والصغرى حصلت على بكالوريوس صيدلية كما حصلت على الماجيستير ,