شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: البرنامج القومى لتحسين جودة الحياة قدم خدماته لأكثر من 560 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بوزارة الصحة، أن البرنامج القومى لتحسين جودة الحياة لمن هم فوق الـ65 عاما قدم الخدمات لأكثر من 560 ألف حالة، ويقدم حزمة خدمات صحية متكاملة تغطى جميع احتياجات المواطنين من كبار السن بالمجان، ومطبق فى 401 منشآه صحية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بوزارة الصحة، خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن البرنامج القومى لتحسين جودة الحياة لمن هم فوق الـ65 عاما متوفر فى منشآت الرعاية الصحية الأولية، لكونها الأقرب للمواطن.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بوزارة الصحة، أن منشآت الرعاية الصحية الأولية موزعة على جميع المراكز والإدارات على كافة محافظات الجمهورية.