الأرصاد تكشف طقس يوم مباراة مصر والسنغال

القاهرة - سامية سيد - حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار انخفاض درجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتة إلى وجود نشاط رياح يتسبب فى الإحساس ببرودة الطقس.

ولفتت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والجيزة، وتستمر الليلة، وغدًا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية.

وتابعت أنه يوجد نشاط للرياح يستمر غدًا ويزيد الإحساس ببرودة الطقس، محذرة من انخفاض الحرارة حيث تكون أقل من المعدلات الطبيعية؛ مطالبة بعدم تخفيف الملابس لمدة أسبوعين ثلاثة لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من تقلب الطقس، ودرجات الحرارة يوم الجمعة (موعد مباراة مصر والسنغال) ستكون منخفضة مع نشاط للرياح، مؤكدة أن أقل درجة حرارة عظمى سيتم تسجيلها هى 16 درجة مئوية على القاهرة.