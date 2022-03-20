شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: زيادة المعروض والتعاون مع الغرف التجارية سبب تراجع أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن الوزارة بالتنسيق مع الغرف التجارية تمكنت من زيادة حجم المعروض من السلع الغذائية والرمضانية، وتابع: "وكما وعدنا الجمهور بخفض الأسعار حدث ذلك الآن.. وتم تخفيض الأسعار بنسب تتفاوت ما بين 20 إلى 30% ".

وأضاف "عشماوى"، خلال اتصال هاتفى، ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أن اليوم شهد انخفاض فى أسعار الدواجن وبيض المائدة والعديد الخضروات وتمكنا من العودة بالأسعار إلى شهر فبراير الماضى.

وشدد "عشماوى"، على أن الوزارة تعمل على إعادة سعر الخبز الحر إلى ما كان عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وتابع:"أسعار الدقيق ستعود كما كانت عليه قبل الأزمة وسيكون هناك رقابة مشددة على المخابز الافرنجى"، لافتاً إلى أن مصر لديها احتياطى آمن من الأقماح.

وأشار "عشماوى"، إلى أن عدد المخابز التموينية يصل إلى 32 ألف بينما المخابز الأفرنجى لا تتعدى الـ3 آلاف مخبز، وتابع: "ونحن قادرون على السيطرة على هذه المخابز".