شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين من شبرا الخيمة: معرض "أهلا رمضان" مستمر طوال الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن فرحته بمعرض "أهلا رمضان" المقام بمنطقة المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة، نظرا لتوافر كافة المنتجات ووجود انخفاض كبير بالأسعار لكافة المنتجات، مشيرا إلى أن تلك الأسعار الموجودة بالمعرض أقل من أسعار شهر يناير، سواء في "الزيت والأرز والسكر واللحوم بكافة أنواعها، والبيض".

وأضاف "المصيلحى" خلال لقاء صحفى على خلفية افتتاح معرض "أهلا رمضان"، بمنطقة المؤسسة بشبرا الخيمة، أن هناك رغبة حقيقية في البيع وتحقيق هامش بسيط للحفاظ على المواطن، وهذا ما تم ملاحظته على وجوه المواطنين والرضا عن الأسعار، مع وجود سلعة ممتازة وجودة عالية، قائلا "وجهنا إن مفيش رف يفضى في المعرض، والمعرض مستمر طوال شهر رمضان".

وأكد وزير التموين، أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلي 25 و 30%، عن مثيلاتها في السوق المحلية، مشيرا إلى أن الأسعار متميزة جداً ومنها الشركة العامة لتجارة الجملة وكل العارضين في المعرض قاموا بعمل تخفيضات حقيقية على السلع المعروضة في المعرض للمستهلك.

واستطرد "المصيلحي"، أنه يتم الحفاظ على أسعار يناير وفبراير "ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية"، لافتا إلي أن الأسعار المطروحة في المعرض أقل من ذلك سواء في الزيت والأرز واللحوم السوداني من 90 إلي 95 جنيها والمجمد من 80 إلي 85 جنيها.