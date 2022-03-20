شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: نستهدف مساعدة 58 مليون مواطن بسكان الريف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت يوستينا ثروت، رئيس قطاع الفئات الأولى بالرعاية بحياة كريمة، إن مؤسسة حياة كريمة تحدد الفئات المستهدفة لمساعدتها وفق قاعدة بيانات تم وضعها فى الفترة السابقة، مردفة: "الفئات المستهدفة هى المرأة المعيلة والمعاقين والمسنين والشباب غير القادر على العمل".

أضافت يوستينا ثروت، فى لقائها مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى تعد أكبر داعم للمؤسسة منذ إنشائها، متابعه: "نستهدف 58 مليون مواطن فى سكان الريف المصرى بشكل عام".

وأكملت: "لدينا خارطة عمل أو خطة تنفيذية لمساعدة الأسر، ونجرى أبحاثا للأسر الأولى بالرعاية من خلال الرصد الميدانى على الأرض قبل توزيع الكراتين الغذائية، ونستهدف أكبر عدد من الفئات المستهدفة، لتوزيع المساعدات الغذائية لهم فى الفترة المقبلة".

وأوضحت أن تدخلات المؤسسة متعددة، ومنها التدخلات الطبية ومساعدة المواطنين فى الأجهزة التعويضية وإجراء العمليات الجراحية وغيرها، وهناك تدخلات من خلال التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجا والأسر المعيلة بجانب تقديم المشورات النفسية للتوعية بالأمراض النفسية وهكذا، بجانب التدخلات الاجتماعية الأخرى.