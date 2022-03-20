شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطني الروسي يعلن أسر عدد من القيادات العسكرية الأوكرانية في خاركيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطني الروسي عن أسر عدد من القيادات العسكرية الأوكرانية في مدينة خاركيف الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال الحرس الوطني الروسي، إنه أسر عددا من قياديي تشكيلات القوميين وأعوان قوات الجيش الأوكراني، أثناء عملية تحرير مدينة إيزوم في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا، موضحا أن العملية التي شاركت فيها مجموعة من عناصر القوات الخاصة وقوات الرد السريع التابعة له، أسفرت عن رد هجمات العدو إلى مواقعه، وضبط وثائق مهمة والحفاظ على أرواح العسكريين الروس.

وتابع أن 40 من عناصر الحرس الوطني ممن شاركوا في العملية، سيتم منحهم جوائز تكريم عسكرية.