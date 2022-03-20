شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: وضع اللائحة التنفيذية للمجلس الصحى المصرى خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المجلس الصحى المصرى يستهدف وضع معايير موحدة لتدريب الفرق الطبية، كما أنه سيقدم شهادة معتمدة وموحدة لأصحاب التخصصات المختلفة في المجال الطبي، موضحا أنه بمثابة هيئة خدمية مستقلة، تقوم على تطوير وتدريب الفريق الصحي؛ بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن المجلس الصحي المصري مسئول عن التعليم والتطوير المهني لكل أعضاء الفرق المهنية، ويشارك في التدريب كل الجهات المختصة بالتدريب، سواء وزارة الصحة أو الجامعات وغيرها، كما يضمن أن يكون الطبيب قادرا على تقديم خدمة طبية آمنة بشكل كاف، فضلا عن أنه مختص بتقديم الشهادات المهنية للأطباء.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن وزارة الصحة ستعمل على الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمجلس خلال 6 أشهر.