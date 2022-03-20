شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق حياة كريمة: الدعم المادى العمود الفقير لأعمال المؤسسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر بهنسى، أمين صندوق مؤسسة حياة كريمة، إن الدعم المادى العمود الفقرى لأعمال مؤسسة حياة كريمة فى مساعدة الأسر الأكثر احتياجا بالدولة المصرية، لذلك تم فتح العديد من الحسابات البنكية للتبرع للأعمال الخيرية والتنموية للمؤسسة.

أضاف عمر بهنسى، فى لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن مؤسسة حياة كريمة جزء من الأدوات التنفيذية لمبادرة حياة كريمة، وهناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالوقوف بجانب ودعم الأسر الأكثر احتياجا داخل الدولة المصرية، لذلك تم إطلاق العديد من المبادرات فى الفترة السابقة، وتعتبر آخر مبادرة هو توزيع مليون كرتونة غذائية على المواطنين فى الفترة المقبلة.

وتابع: "كل الأمور المالية لدينا تكون تحت رقابة شديدة، وعلى الرغم من الأعمال الكثيرة التى قمنا بها فى الفترة السابقة، لكن هناك المزيد من الأعمال التى تتطلب القيام بها".

من جانبها، قالت سميحة الحكيم، منسقة مؤسسة حياة كريمة فى محافظة قنا، فى مداخلة هاتفية للبرنامج، أن مخازن قنا مفتوحة بالكامل لاستقبال الكراتين الغذائية التى تأتى من مخازن القاهرة، وسيتم توزيعها فى الأيام المقبلة، فيما قالت سحر سليمان، منسقة حياة كريمة فى البحيرة، إنه سيتم توزيع 55 ألف كرتونة داخل البحيرة فى الأيام المقبلة، وهناك أعمال كثيرة سيتم القيام بها لضمان وصول الكراتين لمستحقيها.