حملات تجميل لشوارع عين شمس شرق القاهرة.. صور

القاهرة - سامية سيد - أطلقت محافظة القاهرة مبادرة لتجميل شوارع عين شمس، وذلك من خلال إحدى الشركات المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية، تحت عنوان "هنجمل عين شمس" حيث استهدفت الحملة شارع خليل عوض الله، واستمرت الحملة فى دهانات الأرصفة ونظافة الشوارع وصيانة كشافات الإنارة تزيينها بالليد المضئ.

كما تم تنفيذ حملة توعية للأهالى للحفاظ على نظافة الشارع باستمرار، وتحسين السلوكيات الخاطئة، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى، كما تم تنفيذ الحملة بشارع منشية التحرير وتم دهانات الأرصفة ونظافة الشوارع وتركيب شرائط ليد على أعمدة النور فى الشارع، وكذلك تنفيذ حملة توعية للأهالى للحفاظ على نظافة الشارع باستمرار.

وتعتمد منظومة النظافة بالقاهرة على الجمع من المنازل، بحيث يمر عامل جمع القمامة يوميا على الوحدات السكنية لنقل كيس المخلفات للمقالب، حتى لا يلجأ المواطن لإلقاء المخلفات بالشارع أو صناديق القمامة.