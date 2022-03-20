شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فريق التجارب السريرية: سيكون لدينا لقاح مصري بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة عزمى رئيس فريق التجارب السريرية للقاح المصرى كوفى فاكس: كانت هناك بعض العوائق في تصنيع اللقاح المصرى والحمد لله انتهت، وجار حاليا تصنيع كميات من الدفعة الأولى، وإن شاء الله على نهاية العام سيكون لدينا لقاح مصري في السوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: إن المرحلة الأولى من التجارب قاربت على الانتهاء ما يعنى أن مرحلة التخوف من أمان اللقاح المصرى قد انتهت، والمراحل الثانية والثالثة ستكون أسرع بكثير.

وعن الاتهامات الروسية للولايات المتحدة بالضلوع في نشر كورونا قال : إن المعامل البيولوجية موجودة في كل حتة في دول العالم المتقدم وهذا نوع من أنواع الحرب والحرب البيولوجية إحدى الحروب القادمة في العالم كله وهناك 30 معمل في أوكرانيا يتم تمويلها عن طريق الولايات المتحدة.