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بعد تصريحات أحمد موسى.. هل تتأجل الزيادة السنوية في الكهرباء؟ نائب الوزير يرد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

علق المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الأخبار السارة التي ستعلنها الحكومة مساء اليوم.

وكان الإعلامي أحمد موسى، قال إن الدكتور مصطفى مدبولي، سيعلن أخبارًا سارة للمواطنين.

وقال عسران في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه لم يرد أي شيء للوزارة بخصوص تخفيض أسعار الشرائح أو تأجيل رفعها في شهر يوليو أو أي من هذا القبيل.

وأكد عسران، أنه في حالة ورود أي تعليمات خاصة بأسعار الشرائح سيتم إعلانها بشكل فوري للمواطنين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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