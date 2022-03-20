الصحة: نجاح ولادة ثلاثة توائم لأم في الشهر الثامن بالأقصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، التباعة لوزارة الصحة، نجاح ولادة ثلاثة توائم لأم فى الشهر الثامن بعد مرور 7 سنوات من تعرضها لتأخر الإنجاب، في مستشفى حورس التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى نجاح الفريق الطبي بقسم النساء والولادة بمستشفى حورس التخصصي في الأقصر، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل في ثلاثة توائم في الشهر الثامن بعد مرور 7 سنوات من تعرضها لتأخر الإنجاب.

وأضافت، أنه على الفور وبعد إدخال السيدة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، تم دخولها إلى غرفة العمليات، وتم إجراء الولادة القيصرية لها على يد نخبة من أمهر الأطباء بمستشفى حورس التخصصى، وتمت المتابعة للأم والتوائم حتى خروجهما إلى المنزل بصحة جيدة.

وضم الفريق الطبي الأطباء: ريمون مبارك شحاتة، أخصائي النساء والولادة، وأحمد محمد عبدالرحيم، طبيب مقيم بقسم النساء والولادة، وكمال الحسيني، أخصائي تخدير، وتحت إشراف الدكتور حسن النادي، رئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى، وعلاء فتحي، رئيس قسم التخدير، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمستشفى.