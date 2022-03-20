اختفاء انتهى بجثة طافية.. كواليس انتحار شاب في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أزمة مالية حاصرت شابا فأصيب بضائقة نفسية بات أسيرها ليقرر معها التخلص من حياته قفزا في نهر النيل بمركز الحوامدية الحوامدية جنوب الجيزة.

بعد أيام من تغيب شاب يعمل في مجال الهواتف المحمولة حمل شريان الحياة الخبر اليقين لأسرته لدى طفو جثمانه على سطح الماء ليكشف رجال الشرطة كواليس اللحظات الأخيرة في حياته.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل نطاق مركز الحوامدية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري من رجال الضفادع البشرية تنسيقا مع الرائد محمد عبد الله وشرطة المسطحات المائية وقطاع الجنوب برئاسة اللواء مصطفى البكري.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة الغريق، وتبين أنه شاب في مقتبل العمر بحوزته متعلقاته الشخصية دون إصابات ظاهرية.

التحريات التي أشرف عليها العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب، وقادها الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الحوامدية، بينت أن المتوفى أقدم على الانتحار قفزا في نهر النيل لمروره بأزمة مالية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.