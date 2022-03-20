3 قتلى ومصاب إثر مشاجرة الرصاص والدم في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حصيلة مشاجرة بالسلاح بين طرفين بمركز العياط جنوب المحافظة، اليوم الأحد.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود ضحايا ما بين قتلى ومصاب بقرية برويش.

وجه العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب بسرعة انتقال رجال الشرطة مدعومين بتعزيزات أمنية إلى موقع الحادث وانتقل فريق آخر إلى المستشفى.

تحريات العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين، بينت أن خلافا ماليًا يتعلق بقطعة أرض زراعية نشب بين طرفين تطور إلى مشاجرة، أطلق خلالها شخص أعيرة نارية من بندقية آلية صوب الطرف الثاني ليسقط 3 قتلى ومصاب.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد ماهر رئيس مباحث العياط، ومعاونه النقيب باسم هنداوي من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في المشاجرة في حين تم إيداع الجثامين الثلاثة المشرحة والمصاب يتلقى العلاج بمستشفى العياط المركزي.

بدوره، وجه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتعيين الخدمات الأمنية تنسيقًا مع قطاع الجنوب برئاسة اللواء مصطفى البكري لملاحظة الحالة الأمنية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.