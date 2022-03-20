انتشال جثة غريق من نهر النيل بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الأحد، جثة غريق من نهر النيل بمركز الحوامدية جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل نطاق مركز الحوامدية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري من رجال الضفادع البشرية تنسيقا مع الرائد محمد عبد الله وشرطة المسطحات المائية وقطاع الجنوب برئاسة اللواء مصطفى البكري.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة الغريق، وتبين أنه شاب في مقتبل العمر بحوزته متعلقاته الشخصية دون إصابات ظاهرية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.