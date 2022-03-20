هل يمتنع محمد رمضان عن سداد الغرامة لأسرة الطيار "أبو اليسر"؟.. محامٍ يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال الدكتور أحمد الجنزوري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الفنان محمد رمضان لا يمكنه التراجع عن تسديد غرامة 6 ملايين جنيه للطيار الراحل أشرف أبو اليسر خاصة بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض بالتعويض لما وقع على الأخير من ضرر بسبب صورة الطائرة الشهيرة.

وأضاف "الجنزوري" في بث مباشر لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد، أن عدم سداد محمد رمضان الغرامة إلى أسرة الراحل الطيار "أبو اليسر" سيعرضه للمسائلة القانونية ويمكن لأسرة الطيار تحريك دعوى قضائية ضده.

وعن إجراءات تسليم المبلغ لأسرة الطيار، أكد أن البنك المركزي سبق وحجز على مبلغ الغرامة من رصيد محمد رمضان في أحد البنوك؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الاقتصادية الاستئنافية -ثانً درجة- لحين الانتهاء من آخر درجات التقاضي أمام محكمة النقض.

وأوضح المحامي أحمد الجنزوري، أنه بعد انتهاء كل الطرق القانونية لمحمد رمضان للاعتراض على الحكم، لا يوجد أمامه سوى دفع الغرامة.

وأيدت محكمة النقض، في وقت سابق حكم تغريم الفنان محمد رمضان 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" - توفي لاحقًا - عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، وقال محاميه مجدي حلمي آنذاك إن الحكم نهائي.

وأعلن رمضان، في وقت سابق حجز أحد البنوك على أمواله، مؤكدا عدم علمه بسبب الإجراء، لكن مصادر قضائية ومصرفية أكدت أن الإجراء مُتعلق بـ"بتنفيذ حُكم قضائي.

وتوفي الطيار أشرف أبو اليسر، 25 أبريل الماضي في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وشغل أبواليسر الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، وحصل بسببها على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".