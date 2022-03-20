تجديد حبس مستريحة كرداسة المتهمة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس "أ. ع" المعروفة إعلاميًا بـ "مستريحة كرداسة"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ التي تجريها النيابة، في اتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين بحجة استثمارها مقابل أرباح شهرية، والتزمت المتهمة مع المواطنين في دفع الأرباح الشهرية، حتى امتنعت عن سداد الأرباح، وحينما طالبوها برد أصول أموالهم، فتهربت منهم، وبعد فترة اختفت.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمة نجحت في جمع 32 مليون جنيه من المواطنين، بعدما اقنعتهم بتشغيلها في التجارة، ووعدتهم بهامش ربح خيالي، ما دفع عدد كبير من المواطنين للوثوق بها، بهدف استثمار أموالهم، دون أن يعلموا أن ذلك الربح مجرد فخ؛ للنصب عليهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، بعد توالي البلاغات عليها، التي تفيد بتعرض عدد كبير من المواطنين للنصب على يد المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.