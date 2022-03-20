شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبدأ بنشر منظومة باتريوت الدفاعية فى سلوفاكيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الولايات المتحدة الأمريكية نشر منظومة باتريوت الدفاعية في سلوفاكيا، وأعلنت سلوفاكيا تسلمها أنظمة صواريخ باتريوت من أمريكا وهولندا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الخامس والعشرون على التوالى، اليوم الأحد، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكرانى، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضى الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عدد من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكى جو بايدن.