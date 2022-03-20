شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: نجاح ولادة 3 توائم لسيدة بعد تعرضها لتأخر الإنجاب 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح ولادة ثلاثة توائم لأم فى الشهر الثامن بعد مرور 7 سنوات من تعرضها لتأخر الإنجاب، وذلك بمستشفى حورس التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

وأشارت الهيئة، إلى نجاح الفريق الطبى بقسم النساء والولادة بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر، فى إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل فى ثلاثة توائم فى الشهر الثامن بعد مرور 7 سنوات من تعرضها لتأخر الإنجاب.

وأضافت، أنه على الفور وبعد إدخال السيدة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، تم دخولها إلى غرفة العمليات، وتم إجراء الولادة القيصرية لها على يد نخبة من أمهر الأطباء بمستشفى حورس التخصصى، وتمت المتابعة للأم والتوائم حتى خروجهما إلى المنزل بصحة جيدة.

وتابعت، أن الفريق الطبى الذى قام بإجراء العملية للسيدة، ضم كلًا من د. ريمون مبارك شحاتة، أخصائى النساء والولادة، د. أحمد محمد عبدالرحيم، طبيب مقيم بقسم النساء والولادة، د. كمال الحسينى، أخصائى التخدير، وتحت إشراف الدكتور حسن النادى، رئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى، الدكتور علاء فتحى، رئيس قسم التخدير، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمستشفى.