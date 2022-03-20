شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تكاثر السحب وفرص سقوط أمطار بالسواحل الشمالية تمتد للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى و القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، تمتد خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة، وسانت كاترين العظمى 20 درجات والصغرى 03 .