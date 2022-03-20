جامعة الدول العربية تكرم الفنانة العربية شاليمار شربتلى بجائزة الشخصية المبدعة

القاهرة - سامية سيد - منح المجلس العربى للتنمية المجتمعية، التابع لجامعة الدول العربية الفنانة العربية شاليمار شربتلى، جائزة المرأة العربية للمسئولية المجتمعية.. الشخصية المبدعة والأكثر إنسانية، خلال النسخة الرابعة من منتدى يوم المرأة العربية تحت عنوان " إبداع، ابتكار، تنمية.. بين الريادة والرقمنة".

وجاء التكريم نتيجة إسهام الفنانة السعودية فى إثراء الحركة التشكيلية الخليجية وتأكيد قدرة المرأة العربية على الابتكار والابداع والريادة ولإسهامها الفعال فى الحركة الفنية العالمية، ومشاركتها الدائمة فى المحافل الدولية المرموقة.

ومن ناحيتها قالت الفنانة العربية شاليمار شربتلى إنها سعيدة لهذا التكريم المبهج من بيت العروبة الأول وأن سعادتها اليوم تفوق بكثير ما كانت تشعر به فى الخارج لأن هذا التكريم يأتى من أهم مؤسسة دبلوماسية عربية بعد رحلة فنية كبيرة فى الغرب.

وتعد الفنانة العربية شاليمار شربتلى من اكثر الوجوه العربية حضورا بالخارج، كما أنها استطاعت أن تجذب إليها الأنظار بابتكارها فن "الموفينج ارت" فاحتفظ بها إدارة متحف اللوفر الفرنسى الذى يعد أهم وأكبر متاحف العالم احتفت بآخر أعمال الفنانة العالمية شاليمار شربتلى فى الرسم على السيارات، وهو الفن الذى ابتكرته "شربتلى" تحت اسم "الموفينج كما أنها رسمت على العديد من السبورات التقليدية والمستقبلية واشتركت بهذه السيارات فى المسابقة الدولية "فورميلا 1 موناكو"، ثم استضافها فندق نجرسكو الذى يعد من أعرق فنادق فرنسا ليضعها فى البهو الرئيسى بجوار أهم الأعمال الفنية لأكبر فنانى العالم، ثم كانت محطتها الثالثة فى اللوفر الذى أختار بعض النماذج المصغرة المستوحاة من رسم السيارة الكبيرة لتكون فى صدارة المعرض، كما عرضت السيارة البورش التى تعد من أهم أعمال شاليمار شربتلى ليتم عرضها فى المدخل الرئيسى للمعرض، كما احتفت بها جامعة اكسفورد بوضع إحدى لوحاتها فى بهوها الرئيسي.