ضبط 81 مخالفة تلاعب فى أسعار السلع واحتكار المنتجات.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك عن تكثيف الرقابة على الأسواق وشن حملات رقابية على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية وإلزامها بالإعلان عن السعر الشامل للسلع المعروضة، وخلال 24 ساعة وتم تحرير 81 مخالفة طرح منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأيضا احتكار السلع والتلاعب فى الأسعار.

وكان جهاز حماية المستهلك أعلن عن تكثيف الرقابة على الأسواق وشن حملات رقابية على 2921 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية وإلزامها بالإعلان عن السعر الشامل للسلع المعروضة، وذلك على مدار 4 أيام فى الفترة من 14 إلى 18 مارس الجارى، وتم تحرير 550 مخالفة طرح منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأيضا احتكار السلع والتلاعب فى الأسعار.