شكرا لقرائتكم خبر عن «عظيمات مصر» فى عيد الأم ملف خاص غدًا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: «عظيمات مصر » فى عيد الأم.



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