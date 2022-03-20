شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: انخفاض أسعار البيض 5 جنيهات.. والفرخة بـ48 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، أن أسعار البيض انخفضت 5 جنيهات وأصبحت 53 جنيها بدلا من 58 جنيها، ويوجد طرح كبير فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة، فضلا عن زيادة الإنتاجية.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج صالة التحرير، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أسعار الدواجن تتراوح ما بين 31 إلى 33 جنيها، وأقصى ارتفاع للمستهلك 38 جنيها، وتم طرح دواجن فى الكثير فى المنافذ، والمجمعات الاستهلاكية، ومن المتوقع انخفاضها خلال الفترة المقبلة، كما أن الدولة وفرت الدواجن بأسعار 48 جنيها للفرخة فى المنافذ وهو سعر مناسب.

وتابع الدكتور عبد العزيز السيد، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم، كان بمثابة طمأنة لقلوب المصريين وهو أمر لم يحدث من قبل فى مصر.

وتوقع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، انخفاض آخر فى أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان، موضحا أنه طالب كثير بوجود بورصة للدواجن حتى تتمكن من ضبط الأسعار: لماذا يصل سعر الكتكوت إلى 15 جنيها.